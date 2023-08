Mae’talika (Metallica tribute) all’Hai Bin Rock Festival 2023

Sesto appuntamento per l’Hai Bin Rock Festival 2023. Serata imperdibile per i fan dei Metallica con il grande ritorno dei Mae’talika (Metallica tribute), che porteranno ad Hai Bin un live speciale ed unico nel quale proporranno i pezzi della leggendaria band del periodo 1983-1991 , tratti cioè dai primi storici cinque album, quelli da "Kill ‘Em All" al "Black Album". Il concerto sarà a ingresso gratuito.

I Mae’talika Live Tribute sono un progetto nato nel 2010 dalla passione di quattro amici per i Metallica. Si ripropongono di garantire ai loro spettatori dei live degni della band statunitense e si esibiscono con strumentazione e abbigliamento fedeli agli originali, con l'obiettivo di rendere i loro spettacoli il più coinvolgenti possibile anche dal punto di vista visivo.

Le canzoni eseguite dai Mae’talika vanno principalmente da “Kill'em All” al “Black Album”, passando per tutte le principali hit dei Metallica, proposte con la stessa energia sprigionata dalla band statunitense. Info: 328/9328836, 085/4222828.

Così Christian Di Cintio, gestore della birreria Hai Bin, presenta questa serata:? “I Mae’talica sono una band che si ispira e rende tributo ai Metallica con una scaletta di brani potenti e leggendari, suonati con una fedeltà incredibile rispetto gli originali. Questa poi sarà una serata speciale perché celebreremo i primi cinque storici dischi dei Metallica”.