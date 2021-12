Luca Mongia presenta il nuovo album ‘Invisibile’ allo Spazio Matta

Luca Mongia presenta il 15 gennaio a Pescara il suo nuovo album ‘Invisibile’, disponibile da sabato 1° gennaio su tutte le principali piattaforme digitali e pubblicato dall’etichetta discografica PlayCab. L'artista (voce e chitarra) sarà accompagnato da Bruno Marcozzi (batteria e percussioni) e da Fabrizio Ginoble (piano, organo, basso synth), oltre a vari ospiti.

Dopo i singoli “Bugia”, “Invisibile” e “Lockdown down”, il cantautore abruzzese dà alle stampe il disco da lui definito “figlio naturale del periodo storico più bizzarro che io abbia mai vissuto, per realizzarlo potevo contare solo su me stesso e su tutti gli strumenti che ho a disposizione in casa”.

L'intero album è un’autoproduzione, in cui il musicista dà sfogo alla sua creatività e poliedricità registrando autonomamente un lavoro durante il periodo del lockdown. “Invisibile” non è “un disco per gli amanti del mainstreem”, dichiara Mongia, “ma è semplicemente frutto del lavoro di un musicista a cui piace scrivere canzoni cercando di far somigliare la propria musica alla propria persona”.