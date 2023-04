Lorenzo Fragola e Mameli presentano "Crepacuore" a Montesilvano

Indirizzo non disponibile

Lorenzo Fragola e Mameli presenteranno "Crepacuore" all'Utopia di Montesilvano mercoledì 19 aprile. Si tratta del primo disco di Lorenzo Fragola e Mameli insieme, che uscirà venerdì 12 maggio ed è stato anticipato dal singolo “Happy”. Dopo “Luna Fortuna”, “Attraverso, “Testa X Aria”, la recente “Happy” e varie incursioni nei dischi reciproci, finalmente i due artisti pubblicano il primo disco scritto, composto e suonato insieme.

“Crepacuore” è un album creato da due ragazzi per aiutarsi e per una generazione che sempre più condivide il senso di incertezza per il futuro, la fragilità della felicità e le quotidiane battaglie contro le proprie paure. Lorenzo e Mario, amici dall’infanzia, hanno deciso di rispondere a queste difficoltà facendo musica insieme e il risultato è un disco malinconicamente spensierato.

Ecco come l’amicizia e gli affetti diventano un supporto importante nei momenti di difficoltà. L’ingresso sarà gratuito.