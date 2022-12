Il 2023 si apre in piazza Salotto con il live di Loredana Bertè domenica 1° gennaio. Ingresso gratuito. La cantante di origini calabresi tornerà in Abruzzo dopo che, nel mese di settembre, era arrivata per esibirsi durante le tradizionali Feste di Lanciano, ma all'ultimo momento aveva dovuto annullare l'esibizione per un problema improvviso di salute, essendo stata colpita da un virus.

Come sempre, la Bertè riproporrà con la sua grande energia e il suo innegabile carisma tutti i più grandi successi della sua lunga carriera musicale.