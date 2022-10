Lezione aperta del corso "Storie di musica" con Palazzo e Delle Monache alla Scuola Macondo

Giovedì 3 novembre la Scuola Macondo di Pescara, fondata dallo scrittore Peppe Millanta e amministrata da Elisa Quinto, ospiterà la lezione aperta del corso "Storie di musica". Tra album intramontabili che verranno ricordati e grandi artisti del passato, per chi ama la musica è la giusta occasione per avvicinare gli allievi al linguaggio musicale esaminando, in maniera chiara e divertente, gli elementi che lo compongono.

I docenti, i musicisti Piero Delle Monache e Umberto Palazzo, suoneranno e faranno laboratori tecnici su come è stata prodotta la musica nel passato e come viene prodotta oggi; non mancheranno momenti dedicati all'ascolto della musica e all'osservazione di video. Le lezioni hanno il fine di rendere comprensibile la mentalità dei musicisti, di spiegare come sia nata e come si sia sviluppata la popular music dal dopoguerra (e prima) a oggi, di osservarla dal punto di vista di chi la fa, senza sottovalutare l'aspetto umano degli artisti e il contesto storico in cui viene prodotta.

Scopo del corso è di insegnare a decodificare la musica, a scomporla nei suoi elementi fondamentali e sviluppare un ascolto musicale più consapevole, più gradevole, ma anche più semplice. La popular music e il jazz non saranno più masse misteriose e impenetrabili, ma si riveleranno come sistemi ben organizzati. In occasione della presentazione, con la presenza del jazzista Delle Monache, sarà possibile iscriversi al corso (online e in presenza). Per info e prenotazioni: scuolamacondo@gmail.com, tel. 370/3525381.