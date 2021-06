Levante in concerto a Pescara per 'Estatica' 2021

Prezzo non disponibile

Levante sarà in concerto a Pescara per 'Estatica' 2021 il 1° settembre. Il live si terrà nel teatro d'Annunzio. L'artista era attesa a luglio dello scorso anno per il festival 'Terrasound' a Montesilvano, ma l'evento era stato poi annullato a causa della pandemia.

Adesso, a distanza di un anno, Levante potrà esibirsi dalle nostre parti. I biglietti di quella che è l'unica data abruzzese saranno disponibili online a partire da giovedì 17 giugno alle ore 14 e nei punti vendita a partire da martedì 22 giugno alle ore 14. Il tour di Levante si chiama "Dall'alba al tramonto".

