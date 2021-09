Levante conquista il pubblico del Future Fest [FOTO]

Anche in questo caso, come per l'apertura con Ariete, si è registrato il sold out. Soddisfazione è stata espressa dall'assessore al turismo e grandi eventi, Alfredo Cremonese

Il suo live era forse il più atteso perché doveva tenersi in zona (per la precisione, a Montesilvano) già un anno fa, ma alla fine era saltato tutto a causa del Covid. Ora, invece, Levante ha potuto abbracciare il pubblico abruzzese, non deludendo le aspettative. La cantautrice siciliana ha infatti regalato ieri una performance di livello, al teatro d'Annunzio di Pescara, in occasione della seconda serata del Future Pop Festival.

Anche in questo caso, come per l'apertura con Ariete, si è registrato il sold out. Soddisfazione è stata espressa dall'assessore al turismo e grandi eventi, Alfredo Cremonese, che ha definito "pazzesca" l'esibizione di Levante, aggiungendo: "È un'artista di gran classe, che ci ha regalato emozioni uniche". Tra i brani in scaletta anche "Tiki Bom Bom", portato in gara a Sanremo 2020. Stasera la chiusura con Dardust, che il direttore artistico Angelo Valori presenta così: "Sarà un concerto bellissimo. Dopo non dite che non ve l'avevo detto!".