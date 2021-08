Levante, Ariete e Dardust in concerto a Pescara per il festival Future Pop

Future Pop è un nuovo festival che proporrà al teatro d’Annunzio tre concerti di tre artisti di spicco del panorama musicale contemporaneo: Ariete, Levante e Dardust. Si parte il 31 agosto con il concerto di Ariete, al secolo Arianna Del Giaccio, che si è affermata in meno di un anno nella nuova scena musicale italiana grazie al suo talento cristallino e alla naturalezza con cui lo maneggia. Autrice e chitarrista classe 2002, ha uno stile autentico e diretto nel fare musica e nel raccontarsi. Freschissima è l’uscita del brano “L’ultima Notte”, scritto per la colonna sonora della serie Netflix “Summertime”, un racconto di fine estate in cui allegria e nostalgia si confondono l’una nell’altra.

Mercoledì 1° settembre sarà invece la volta di Levante. Ha pubblicato quattro album di grande successo, calcato centinaia di palchi in Italia e in Europa, ed è stata giudice del programma tv X Factor, oltre che in gara a Sanremo 2020. Levante è anche una scrittrice affermata: per Rizzoli ha pubblicato tre romanzi. L'artista era attesa a luglio dello scorso anno per il festival 'Terrasound' a Montesilvano, ma l'evento era stato annullato a causa della pandemia. Adesso, a distanza di un anno, potrà finalmente esibirsi dalle nostre parti. Il suo tour si chiama "Dall'alba al tramonto".

La rassegna si chiuderà giovedì 2 settembre con Dardust, il nome di un progetto che unisce le sonorità del neoclassicismo alla musica elettronica. Dardust vanta oltre 35 milioni di riproduzioni all'attivo e la sua musica ha accompagnato eventi mondiali come il Superbowl di football (2018) e l'All Star Game del basket Nba (2019). Al Future Pop presenterà una tappa del suo “Storm and Drugs Tour”, uno show articolato in due atti: il primo, “Storm”, più intimo e dal taglio teatrale che riprende la poetica e l’immaginario dello sturm und drang settecentesco in ogni aspetto visivo; il secondo, “Drugs”, attinge alla parte più electro trasformando lo show nel finale in una vera atmosfera rave.

