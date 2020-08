'Le strade del Jazz', nuovo appuntamento in via Battisti tra dj set e aperitivi in musica

Torna anche questo venerdì "Le strade del Jazz", dopo il successo già ottenuto nelle scorse settimane. L'appuntamento, ancora una volta, è nella parte nord di via Cesare Battisti. E così il 7 agosto, a partire dalle ore 20, il Jazz invaderà nuovamente la zona della movida del centro.



Si esibiranno Catherine Cantelmi alla voce e Frank Leonelli al piano. Non mancheranno dj set. Per l'occasione, Tropico Cocktails proporrà un menù esotico a base di avocado toast, ananas e gamberi, tris di carpacci, fritturina in salsa esotica, astice in bella vista e cocktail vari. Per informazioni e prenotazioni: 349/7818410.