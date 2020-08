'Le strade del jazz', dj set e aperitivi in musica con l'On Swing Trio

Torna anche questo venerdì "Le strade del Jazz", dopo il successo già ottenuto nelle scorse settimane. L'appuntamento, ancora una volta, è nella parte nord di via Cesare Battisti. E così il 14 agosto, a partire dalle ore 20, il Jazz invaderà nuovamente la zona della movida del centro. Si esibirà il trio "On Swing". Non mancheranno dj set.

Per l'occasione, Tropico Cocktails proporrà tapas esotiche a base di avocado toast, ananas e gamberi, tris di carpacci, fritturina in salsa esotica, astice in bella vista e tiki cocktail freschissimi. Per informazioni e prenotazioni: 349/7818410.