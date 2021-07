Le Canzoni Giuste in finale all’Arezzo Wave Abruzzo, poi in tour in tutta Italia

Dopo Roma e Ancona, il 30 luglio la band pescarese si esibirà a Carsoli, per poi portare in giro sui palchi dello stivale i brani del disco d’esordio che vedrà la luce a settembre

Le Canzoni Giuste sono in finale all’Arezzo Wave Abruzzo. Dopo Roma e Ancona, il 30 luglio la band pescarese si esibirà a Carsoli nell'ambito di questo prestigioso concorso, per poi proseguire il tour in tutta Italia, portando in giro sui palchi dello stivale i brani del disco d’esordio che vedrà la luce a settembre. Va detto che Le Canzoni Giuste sono anche finaliste del prestigioso premio musicale Botteghe d’Autore.

Ecco le loro prossime date: 9 agosto Civitanova solidarity sound - Civitanova Marche (Mc), 11 agosto Botteghe d'autore - Albanella (Sa), 21 agosto Mei music Contest - Rimini, 26 agosto Stanglerhof - Fiè allo Sciliar (Bolzano), 28 agosto Do it yourself - Santa Teresa di Spoltore, 12 settembre Milano Cantautori, 2-4 ottobre Mei di Faenza (Ra).

A settembre, come detto, arriverà il disco d’esordio “Felici e Contenti”, anticipato dai brani “Candy Crash” e dalla title track, un cortometraggio che dà continuità al racconto surreale e ironico sulla cultura pop e sulla condizione dell’essere umano che Le Canzoni Giuste hanno iniziato con il video di “Sushi all you can hit”.