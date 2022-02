Latin Lover (tribute Cremonini) all'Osteria della Musica - Noties.it

Venerdì 25 febbraio i Latin Lover vi regaleranno una serata romantica sulle note dei più grandi successi di Cesare Cremonini, con e senza i Lunapop, interpretato da Daniele Fabiano alla voce. Una serata indimenticabile, in programma all'Osteria della Musica - Noties.it di Cepagatti. Per informazioni e prenotazioni: 333/2664547.

Intanto Cremonini ha annunciato che la data in programma quest’estate a Bari per il tour “Cremonini Stadi 2022” ha raggiunto il tutto esaurito: “È sold out il concerto allo stadio Arena della Vittoria di Bari. Sarà un concerto strepitoso! Grazie a tutti!”. E poi ha aggiunto: “Sono felice perché Bari è il primo sold out della mia vita negli stadi oltre a Roma, Milano e Bologna. Sono felice che sia Bari, la Puglia. Sarà una notte speciale”. Intanto il cantautore bolognese pubblicherà proprio il 25 febbraio il suo nuovo album: “La ragazza del futuro”, che è stato anticipato dai singoli “Colibrì” e “La ragazza del futuro”.

A tale riguardo, Cremonini ha precisato: “Se “Possibili Scenari” era il disco che ho sempre voluto fare, questo sarà il disco che non avrei mai immaginato di poter fare! Io sono pronto (a farvi volare)”. Riguardo a “Colibrì”, l'artista ha spiegato che “è una delle mie canzoni che nel nascere ha ricevuto più amore da parte del pubblico e di tutto l’universo che ruota intorno alla musica. Non so come ringraziarvi, ma posso dirvi che siamo solo all’inizio. Colibrì è una canzone molto speciale, vola davvero”.

Molto importante anche il processo di scrittura: “Ho scritto “Marmellata #25″ nel 2004. Io scrivo quasi sempre canzoni a forma circolare. Parto da una frase che cerco per mesi in mezzo a decine di parole inutili e non mi fermo fino a quando, ormai in preda a una ossessione ingiusta e pericolosa, ma che mi fa “stare lì”, la trovo, anzi lei mi trova. Quello è il momento in cui per qualche minuto e non di più, le parole escono senza alcuno sforzo. Tutto mi diventa chiaro e limpido e il viaggio parte. Se non ci sono intoppi di mezzo (ambizione, ego, paura, social network) nasce qualcosa che mi cambierà come ti cambiano le notti in cui sogni. Solo che al risveglio i sogni sono un rimpianto, le canzoni, incredibilmente, restano lì nella realtà. Chi scrive canzoni traduce i sogni in realtà”.