Latin Lover (tribute Cesare Cremonini e Lunapop) aprono il weekend del Loft 128 

Venerdì 12 novembre i Latin Lover si esibiranno al Loft 128 di Spoltore. Si prospetta una grande serata in compagnia della musica di Cesare Cremonini e i Lunapop.

La tribute band è capitanata da Daniele Fabiano e farà rivivere i più grandi successi del cantante bolognese come “50 special”, “Qualcosa di grande”, “Un giorno migliore” e “Nessuno vuole essere Robin”, passando per “Una come te”. Assolutamente da non perdere.