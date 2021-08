La Rappresentante di Lista infiamma la prima data del "We love fest - Pescara music festival" [FOTO]

La Rappresentante di Lista ha infiammato ieri sera la prima data del "We love fest - Pescara music festival", in programma allo stadio del mare a ingresso libero. Tra i brani proposti da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina (i "titolari" di questo interessante duo) non è mancato il brano "Amare", proposto al Festival di Sanremo 2021.

In questo tour estivo La Rappresentante di Lista sta presentando dal vivo il suo quarto album "My Mamma". Il pubblico pescarese ha seguito il concerto con attenzione e nel rigoroso rispetto delle normative anti Covid vigenti. Nel backstage, poi, non è mancato l'incontro tra gli artisti e l'assessore comunale al turismo e grandi eventi, Alfredo Cremonese, che si è complimentato con loro. Si prosegue il 17 agosto con The Kolors.