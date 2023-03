Kutso in concerto al circolo Arci Babilonia

Formula Up to you (contributo minimo 5 €)

Sabato 18 marzo alle ore 21:30 il circolo Arci Babilonia di Pescara ospiterà i Kutso. Si raccomanda la puntualità. Ingresso con tessera, rinnovabile al costo di 8 €. Info e prenotazione tavoli per la cena al 320/2659801 tramite messaggio WhatsApp. La pandemia non ha fermato l'attività della band, che ha partecipato a numerose collaborazioni e ha composto un ep per Aloha Dischi: “E' Andata Così”. Nell’estate del 2020 la band ha potuto intraprendere un piccolo tour estivo che li ha portati ad esibirsi al Castello Sforzesco di Milano per lo Slow Club Live organizzato da Barley Arts insieme a Saturnino e altri grandi artisti e successivamente al grande concerto del Mei di Faenza condividendo il palco tra gli altri con Piero Pelù, Colapesce e Di Martino.

Nell’autunno dello stesso anno il singolo “Ti chiamo Lunedì” passa in rotazione su radio Rai 1 e la band viene intervistata all’interno del programma “un Giorno Da gambero”. E' uscito su Rockit il 12 maggio il video del brano “Santa Madonna” de Le Case Chiuse, allstar band indie che oltre a Matteo Gabbianelli, cantante della band, comprende nella propria formazione Dente, Lodo Guenzi, Andy dei Bluevertigo, Alexia, Eugenio Finardi, The Libertines e altri artisti fra I più rappresentativi della scena indipendente e non.

Il 23 aprile è stato pubblicato il brano “Non Sarà Così Strano”, patrocinato dalla Croce Rossa Italiana, a cui andranno I proventi dei diritti autorali e per il quale Matteo, ha prestato la propria voce. All'iniziativa, che riunisce più artisti, è stato dedicato un intero servizio su Studio Aperto e il brano è andato in onda in alcuni programmi Radio Rai. Dopo pochi giorni dall'inizio dell'epidemia, la band ha composto e prodotto in soli due giorni il singolo “Potete Uscire” e il relativo video, distribuito il 30 marzo da Artist First per Aloha Dischi in tutti gli store digitali. Il brano ispirato alle difficoltà causate dalla pandemia, è stato trasmesso più volte da John Vignola all'interno del programma Music Club di Radio 1 Rai e dallo Zoo di 105 su Radio 105.

“Che Effetto Fa” (2018) è l'ultimo album completo dei kuTso, promosso con un tour protrattosi per ben due anni fino all'interruzione dovuta al Covid 19. Dopo il singolo “Il Segreto Di Giulio”, presentato a marzo 2019 in anteprima all'interno del programma 'Stracult', la band pubblica a gennaio 2020 la quinta e ultima release di questo fortunato e prolifico album: “Strade Interrotte”, ballata struggente e intensa eseguita dal vivo durante il programma di Radio 2 Rai “Prendila Così” condotto da Diletta Parlangeli e Francesco De Carlo.

Il 16 giugno 2018 i kuTso aprono il concerto di Fabrizio Moro allo stadio Olimpico di Roma. I kuTso si sono classificati secondi tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2015 con il brano “Elisa”, entrato in alta rotazione su RTL 102.5 come “New Hit”. “Elisa” è stata anche la più alta nuova entrata nella classifica airplay italiana, piazzandosi al 30° posto nel gennaio 2015. A febbraio 2015 esce il loro secondo album “Musica per persone sensibili” (It.Pop/Universal Music) prodotto dai Kutso e da Alex Britti. I singoli estratti dall’album sono “Elisa” (brano vincitore del premio “RTL 102.5” e primo classificato nella categoria “Indie Music Like” del Mei 2015), “Io rosico” e “Spray Nasale”.