Natale con i Kom - Vasco 4.0, quest'anno un doppio evento

Torna anche per il 2021 il Natale con i Kom, in versione Vasco 4.0, e quest'anno sarà un doppio evento perché, oltre a svolgersi sabato 25 dicembre, verrà replicato anche il giorno successivo, ossia domenica 26 (Santo Stefano).

La location prescelta è sempre quella del Loft 128 di Spoltore, e i Vasco 4.0 avranno con loro per l'occasione un quinto elemento sul palco che sarà Cris Bertini. Assolutamente da non perdere per festeggiare alla grande.