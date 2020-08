Kom in concerto a Pescara per "Singin' in the streets" venerdì 21 agosto. Ingresso libero.

Appuntamento in piazza Salotto a partire dalle ore 21,30 con questa tribute band abruzzese di Vasco Rossi capitanata come sempre da Mirco Salerni.

In scaletta tutti i brani più famosi del rocker di Zocca. Come consuetudine, saranno rispettate le norme anti Covid-19.