Pasqua di Vasco con i Kom al Loft 128

I Kom, tribute band di Vasco Rossi, si esibiranno al Loft 128 di Spoltore con la 17esima Pasqua di Vasco. L'appuntamento è per domenica 9 aprile. Info e prenotazioni al 393/9779688.

Lo spettacolo, come consuetudine, si preannuncia esplosivo, carico di energia e rock puro, in pieno stile Kom. Saranno circa 3 ore di concerto in cui la graffiante voce di Mirco Salerni alternerà gli storici brani del Blasco agli inediti della band.

La carica dei Kom è talmente trascinante che chi li ascolta rivive in maniera reale un vero live da stadio. A seguire ci sarà il dj set di Alessio Rulli per ballare fino all'alba. Come da tradizione, il concerto sarà senza tavoli e sedie, mentre l'ingresso sarà con consumazione obbligatoria.