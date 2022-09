I Kiss This (tribute Kiss) chiudono l'Hai Bin Rock Festival 2022

Doppio appuntamento per l’Hai Bin Rock Festival 2022. Giovedì 8 settembre si esibiranno i Kiss This con opening act i giovanissimi Slyther. L’ingresso è gratuito. I Kiss This nascono nel 1995 dall’idea dei due fratelli Giannini (Federico e Fabrizio) con Giorgio Mandolesi e Danilo Del Conte, legati tutti da una passione sfrenata per i Kiss, band caratterizzata dal trucco pesante e show mozzafiato con effetti scenici e pirotecnici fantastici.

Inizialmente senza trucco e successivamente con, i Kiss This sono diventati una leggenda in serate a base di birra e musica dei Kiss. Anche grazie a svariati cambi nel gruppo, sono riusciti a resistere oltre 20 anni suonando ovunque a Pescara e tuttora sono attivi sopratutto grazie ai fratelli Giannini, inossidabili rocker. Oggi dopo due anni di stop la storia ricomincia e un nuovo inizio per i Kiss This si delinea all’orizzonte.?

Così Christian Di Cintio, gestore della birreria Hai Bin, presenta questa ultima serata: “Doppio concerto e chiusura con il botto per il Rock Festival 6.0... un filo diretto nel nome del rock tra i giovanissimi Slyther (il più grande” non va oltre i 17 anni!) e i Kiss This, la più longeva cover band pescarese, capitanata dai fratelli Giannini e completata da due dei Twisted”.

Si chiude dunque l’Hai Bin Rock Festival 2022, che ha visto il picco di presenze nella prima serata con il concerto di Dennis Stratton, ex chitarrista degli Iron Maiden, per poi passare ai tanti appassionati di rock e metal accorsi alle varie serate (quasi sempre sold out) in cui si sono avvicendate alcune delle migliori tribute e cover band abruzzesi e nazionali. Info: 328/9328836.