Kellie Rucker & Luca Mongia al Babilonia

Prezzo Formula Up to you (contributo minimo 5 euro)

Kellie Rucker & Luca Mongia saranno in concerto al Babilonia venerdì 25 novembre alle ore 21,30. Si raccomanda la puntualità. Ingresso con tessera Arci per la stagione 2022/2023 al costo di 8 €. Info e prenotazione dei tavoli per la cena al 320/2659801.

Kellie Rucker, cantante e armonicista, è un grande talento del panorama blues americano. Nel corso di una carriera professionale durata più di 35 anni è apparsa in cartellone o sul palco con leggende come Dizzy Gillespie, Stephen Stills, Albert Collins, James Cotton, ZZ Top, Dan Hicks, Warren Zevon, Little Feat e BB King. Kellie è diventata un'artista discografica a pieno titolo, con 3 cd, "Ain't Hit Bottom", "Chiesa del Texas" e il suo ultimo progetto, "Soul Return", su Dixiefrog Records.

Tutti i tre lavori sono stati registrati a Los Angeles con l’intervento di talentuosi musicisti. La sua padronanza dell'armonica blues e la sua potente voce l'hanno resa un ingrediente chiave nelle registrazioni e negli spettacoli dal vivo con il chitarrista blues BB Chunk King e il candidato ai Grammy Jon Butcher. Ha suonato anche su dischi di artisti come LA Guns, Corey Stevens, BB King and the Buddaheads.

Nata a Oklahoma City, Kellie e la sua famiglia si trasferirono spesso, facendo tappa in Texas, Virginia e Florida Keys prima di stabilirsi a Mystic. Ha iniziato a suonare l'armonica all'età di dodici anni e da adolescente aveva l'abitudine di intrufolarsi nei blues club per vedere esibizioni influenti di Johnny Winter, James Cotton, James Montgomery e Roomful of Blues. A 17 anni si diresse a ovest, a Denver, dove formò la sua prima band blues: “Blues for Breakfast”.

Amava le montagne rocciose, ma desiderava ardentemente il calore del sud-est e quindi torna nelle Florida Keys. Lì le è capitato di unire le forze con la Bill Blue Band, con la quale alla fine è andata in tournée in Scandinavia. Nel 1985 Kellie Rucker arriva nel sud della California dove conosce Debbie Davies, il chitarrista di Albert Collins, Con Davies forma una band e fa lunghi tour lungo la "west coast" per oltre due anni. Con l'evoluzione del suo modo di suonare l'armonica, Kellie Rucker ha iniziato a sentirsi limitata dal suo ruolo in una band blues tradizionale e ha cercato di espandere i suoi orizzonti musicali.

Ha attirato l'attenzione di BB Chunk King, che l’ha invitata a unirsi alla sua band, The Screaming Buddaheads. Ha registrato e fatto tournée con la Bbck per oltre cinque anni, diventando un'armonicista e cantante ricercata durante le sessioni di registrazione di Los Angeles. Oggi Kellie vive in Florida, ma continua ad esibirsi in concerti in America e in Europa, eseguendo brani tratti dai suoi cd e facendosi affiancare da band di supporto di alto valore professionale.