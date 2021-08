Medit Orchestra meets Karima – No Filter per la seconda serata dello Spoltore Ensemble 2021

Saranno Karima e la Medit Orchestra di Angelo Valori i protagonisti assoluti, mercoledì 18 agosto, della seconda serata dello Spoltore Ensemble, giunto alla sua 39esima edizione. L'evento partirà dall’ultimo album della cantante, ‘No Filter’, riarrangiato in versione orchestrale, con Piero Frassi al pianoforte, Gabriele Evangelista al contrabbasso e Bernardo Guerra alla batteria. Ecco cosa ha spiegato il Maestro Valori, direttore artistico, peraltro, di tutta la manifestazione:

“Il secondo appuntamento dello Spoltore Ensemble 2021 rappresenta un autentico evento musicale nato in studio, che abbiamo deciso di offrire al pubblico per la prima volta in assoluto proprio a Spoltore. Karima è un’artista straordinaria, eclettica, capace di passare dal pop al jazz con una voce unica, calda, vibrante, perfetta per le sonorità di un’orchestra, e soprattutto con una umiltà e una voglia di mettersi in gioco e una disponibilità alla sperimentazione che è tipica dei grandi artisti”.

Il concerto prenderà il via alle ore 21.15, biglietti acquistabili anche la sera stessa dello spettacolo nella biglietteria di largo San Giovanni a partire dalle 19.30, fatto salvo il sold out della prevendita dei 200 posti a sedere disponibili. Gli spettatori dovranno munirsi di Green Pass e documento in corso di validità da presentare all’ingresso dove, in base alle disposizioni normative anti-Covid, verrà effettuata anche la misurazione della temperatura.

