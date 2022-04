JovaSound, tribute band di Jovanotti, al Centro Universo di Silvi

Imperdibile l’appuntamento del 25 aprile al Centro Universo di Silvi, che vedrà l’esibizione dei JovaSound, tribute band di Lorenzo "Jovanotti" Cherubini che regalerà un pomeriggio esplosivo e coinvolgente con le migliori canzoni dell’artista italiano eseguite dal vivo. Il concerto, che si terrà sul palco allestito nella piazza centrale, avrà inizio alle ore 17 e sarà a ingresso libero. Sarà "una tribute che balla": tutto il repertorio di Jovanotti in un solo pomeriggio per l'evento più danzante di sempre.

I JovaSound faranno scatenare grandi e piccini. Lo spettacolo più divertente, dedicato al grande Jova, vi farà cantare senza sosta. Il gruppo, dunque, promette uno show a dir poco esplosivo. Un momento per sentirsi ancora "l'estate addosso", per emozionarsi "al chiaro di luna" e sentirsi un "ragazzo fortunato". Un live cui non si può assolutamente mancare, con un omaggio all'artista italiano che più di tutti, negli ultimi anni, ha collezionato sold out. In scaletta, ovviamente, le migliori canzoni di Lorenzo Cherubini, eseguite al 100% dal vivo.