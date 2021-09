JollyBlu al Loft 128 di Spoltore con il loro tributo agli 883 e Max Pezzali

Venerdì 24 settembre appuntamento al Loft 128 di Spoltore con il tributo dei JollyBlu agli 883 e a Max Pezzali. Prenotazione dei tavoli per la cena al 393/9779688 tramite WhatsApp. Ingresso dopo cena dalle ore 22.30 in poi. In caso di pioggia l'evento si terrà al chiuso e sarà richiesto il green pass. Il gruppo è nato da un’idea di Claudio Lenaz, che insieme a Simone Di Tommaso ha messo su la prima line up nel luglio 2010 composta dagli stessi Lenaz e Di Tommaso (rispettivamente voce e batteria), Nicola De Robertis (chitarra), Fabio Iarlori (basso) e Gennaro Fioccola (tastiere).

La formazione prende il nome di Jolly Blu, nome scelto da Claudio Lenaz in accordo con gli altri membri del gruppo, per omaggiare la band di Max Pezzali, gli 883, di cui è un grande appassionato fin da quando era bambino. Il debutto live avviene nel settembre 2010 e, a grande richiesta, la serata viene ripetuta nello stesso locale nel mese successivo. Il gruppo si scioglie pochi giorni dopo mantenendo la formazione senza bassista e tastierista; a novembre 2010 si aggiungono Alessandro Volino (basso) e Francesco Palmerini (tastiere).

Subito dopo l’arrivo dei nuovi membri anche Nicola De Robertis (chitarra) decide di mollare la band e si aggiungono nell’ordine Giulio Galli (chitarra accompagnatrice) e Davide Borrelli (chitarra solista). In tempo di record la band mette su una scaletta di 20 pezzi e comincia subito la scalata al successo dal febbraio 2011 partendo con la “nuova” prima data nel territorio marchigiano: Montegranaro. Da lì in poi i Jolly Blu si esibiscono un'altra decina di volte con quest’ultima formazione riscuotendo un notevole successo in ambito regionale - e non - fino alla perdita di Giulio Galli (chitarra ritmica) nel giugno 2011.

I membri decidono di non rimpiazzare Giulio. Rimasti in 5, i Jolly Blu optano per adattare, rimodernare e ampliare la scaletta arrivando alla realizzazione di 32 brani così da poter cambiare la scaletta in base alle situazioni. Con quest’ultima soluzione i Jolly Blu, da luglio 2011 a oggi, si sono compattati sia sul piano dell’amicizia che sul piano musicale facendo si che i successi degli 883 e di Pezzali rivivano e diano emozioni in tutti i loro live.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...