Jimmy Sax in concerto per la Notte Rosa (aspettando il Giro d'Italia)

Il sassofonista francese Jimmy Sax, autore dei successi mondiali “No man no cry” (certificato Oro in Italia) e “Time”, si esibirà gratuitamente in piazza Salotto il 14 maggio nell'ambito della Notte Rosa che verrà organizzata per celebrare la tappa pescarese del Giro d'Italia. L'artista è reduce dalla pubblicazione del suo primo album, dal titolo “Jimmy”, che racchiude alla perfezione tutte le sfumature, artistiche e umane di Jimmy Sax, la sintesi perfetta degli aspetti più intimi e personali, da una parte, e dall’altra, quell’energia e positività che lo contraddistinguono da sempre.

«Questo album sono io, è un vero specchio di me stesso… è un po’ una scommessa sulla sincerità – ha commentato Jimmy Sax – Non ho prodotto un album “facile” che possa piacere a tutti o subito, ma ho composto un album di cui sono orgoglioso! Per me è come una scatola magica, apritela e dentro ci troverete brani pop, electro, ci sono canzoni in cui canto io, dove suono anche la chitarra, il piano ed il banjo. C’è anche mia mamma che fischietta su una traccia, c’è una canzone per mio padre che è morto l’anno scorso, e c’è anche un campione del battito del mio bambino, tirata via da una ecografia… Questo non può essere più intimo e onesto, credo – Questo è Jimmy!».

“Jimmy” racchiude anche l'ultimo singolo “Smile”. A Pescara Jimmy Sax si esibirà con The Symphonic Dance Orchestra, diretta dal Maestro Vincenzo Sorrentino, direttore d’orchestra e virtuoso pianista, autore di colonne sonore per il piccolo e grande schermo. Sassofonista moderno e ricercato, carismatico performer, Jimmy Sax, con il suo sound vivo ed energico, riesce a travolgere chiunque lo ascolti, trascinandolo in un emozionante viaggio che spazia tra sonorità deep-house, funky ed electro, svelando così tutte le sfumature che caratterizzano il suo mondo sonoro cosmopolita.

Accompagnato da The Symphonic Dance Orchestra, Jimmy Sax catturerà il pubblico con un repertorio inedito, dimostrando come il sassofono sia a tutti gli effetti un’estensione del suo stesso corpo. Jeremy Rolland – questo il suo vero nome – intrattiene piccole e grandi folle in giro per il globo da quando era giovanissimo. Performer impareggiabile, Jimmy Sax negli ultimi anni si è esibito in alcune delle località più di tendenza del mondo, come Saint Tropez, Miami, Cannes, St Barth, Dubai, Parigi, Monaco, Capri, New Delhi e Cancun, solo per citare le più note. Con più di 475.000 follower e oltre 150 milioni di visualizzazioni su YouTube, Jimmy Sax ha raggiunto il successo con il singolo “No man no Cry”, ottenendo anche un platino in Francia per il singolo “Ibiza”.