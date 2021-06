Jamiroplay (tribute Jamiroquai) in concerto al Pescara City Summer

Volete rivivere le emozioni di un concerto dei Jamiroquai? E allora non potete perdervi il live dei Jamiroplay allo stadio del mare per il "Pescara City Summer". Appuntamento venerdì 25 giugno alle ore 21 con ingresso libero.

In scaletta tutti i brani della band inglese, con un percorso che ne segue la storia dall'esordio con "When you gonna learn" fino all'ultimo album del 2017. Questi i membri del gruppo: Valentino Aquilano, Rocco Bompensa, Alessandro Assetta, Mauro Pepe e Fabrizio Granata.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...