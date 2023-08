Umberto Tozzi si fa male, annullato il concerto allo stadio del mare

Annullato il concerto di Umberto Tozzi allo stadio del mare che era previsto per domenica 27 agosto nell'ambito del We Love Fest. Ne dà notizia sui social l'assessore comunale ai grandi eventi Alfredo Cremonese, organizzatore della rassegna, che scrive:

"Causa infortunio artista, evento annullato. Mi dispiace tantissimo".

Secondo quanto risulta a IlPescara.it, infatti, Tozzi si è fatto male agli arti inferiori, e per tale ragione dovrà osservare un periodo di riposo sospendendo tutti i suoi prossimi impegni. Tra questi, purtroppo, rientra anche il live di Pescara.

Si sta adesso lavorando per cercare di capire se l'appuntamento potrà essere recuperato a settembre o se debba invece intendersi definitivamente cancellato. Allo stesso tempo l'assessore Cremonese vedrà di trovare un eventuale sostituto per domenica prossima, in modo da non lasciare scoperta la data.

Aggiornamento: con un post pubblicato sui suoi canali ufficiali, Tozzi spiega che "purtroppo mi sono fratturato una caviglia e ho dovuto fare una piccola operazione". Nel messaggio l'artista cita soltanto la data di Forlì, che era a pagamento, ma è da intendersi saltata anche la tappa pescarese del tour.