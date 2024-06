IndieRocket festival: tra i più importanti appuntamenti dedicati alla musica indipendente internazionale

L’IndieRocket festival è uno dei più importanti appuntamenti dedicati alla musica indipendente internazionale e si terrà in una doppia location. La XXI edizione, in scena dal 20 al 22 settembre, sarà in scena al padiglione Becci a Pescara e, nella giornata di domenica, a Loreto Aprutino, al teatro del Grano.

Uno spostamento sia in termini di calendario che di location che non altera in alcun modo però lo spirito di ricerca, di innovazione e di scoperta che da sempre contraddistingue il festival, attributi che lo hanno reso fra i più importanti e riconosciuti appuntamenti in Italia dedicati alla musica indipendente internazionale.

Per celebrare il suo ventunesimo anniversario IndieRocket sceglie di presentare un nuovo concept, "Aquæ", un nome che identifica una lineup che è fortemente orientata verso sonorità elettroniche, sottolineando la fluidità della musica e il continuo impegno del Festival nella ricerca e nella sperimentazione artistica. Un concept che si lega anche alla scelta del Pala Becci, situato in prossimità del porto turistico Marina di Pescara, un tributo al forte legame tra la città e il mare stesso, un elemento che ha sempre ispirato le nostre vite e il nostro lavoro. Per coronare il cambiamento la co-direzione artistica è curata da Gianluca Gozzi, ex direttore artistico di Todays festival, insieme al direttore storico di IndieRocket, Paolo Francesco Visci.

Durante i tre giorni del festival, avremo il piacere di ospitare artisti internazionali e locali che esploreranno nuove frontiere sonore, offrendo performance uniche e coinvolgenti. Questo rinnovato focus sulla musica elettronica non solo arricchirà l'esperienza del pubblico, ma rifletterà anche la nostra continua evoluzione e adattamento ai cambiamenti nel panorama musicale contemporaneo.

Il padiglione Becci, con il suo spazio versatile e la sua atmosfera vibrante, è la location ideale per accogliere questa edizione speciale. Sarà un punto d'incontro per appassionati di musica, artisti e curiosi, un luogo in cui ascoltare e vivere dal vivo la proposta del festival, portando sopra e sotto il palco proposte ed emozioni irripetibili.

Ma le sorprese non finiscono qui! Siamo lieti di annunciare che la chiusura del festival, domenica 22 settembre, sarà ospitata dal comune di Loreto Aprutino in collaborazione con Pollinaria, all’interno del teatro del Grano. “Æquinox” è il nome dell’evento di domenica, una festa finale bucolica, immersa nella natura, che promette di regalare emozioni indimenticabili con tante sorprese per concludere in bellezza questa edizione speciale.

Tre giorni di musica, cultura e sperimentazione: l'IndieRocket Festival continua a essere un faro per tutti coloro che cercano nuove esperienze sonore e desiderano scoprire il meglio della scena musicale indipendente.