IndieRocket Festival, annunciati nuovi nomi: Catu Diosis, Tammy Lakkis, Shigeto e Tamikrest

Per la XIX edizione dell'Indierocket Festival, in programma dal 24 al 26 giugno nel Parco Di Cocco, si aggiungono altri nomi in line up. Sono stati annunciati oggi, e si tratta di Shigeto, Tammy Lakkis, i Tamikrest, King Khan & The Shrines, Mc Yallah & Debmaster e Catu Diosis, Go Dugong, gli Indianizer e gli Hey Scenario. Questi ultimi si presenteranno sul palco con il pianista pescarese Claudio Filippini come special guest, per un live-set tra space disco anfetaminica, dance rituale e rock psichedelico. Tutti questi artisti si sommano a Ghetto Kumbè, Fulu Miziki Kollektiv, Elektro Guzzi, Crocodiles, Crimi, Eva Geist e Bait & Borghi, già ufficializzati nelle scorse settimane. Ma non finisce qui. Altri nomi, infatti, sono in arrivo a breve.

“Dalle difficoltà vogliamo riemergere sulle note di un gioco dettato dalle stelle – sottolinea in una nota l’associazione Indierocket, organizzatrice del festival – ed è per questo che l’ambientazione grafica dell’Irf 2022 richiama l'avatar zuccheroso di un planetario immaginario. Un universo virtuale che sembra creato in computer grafica, ma in realtà nasce da elementi tutti materici: biglie di vetro a simulare pianeti, zucchero filato che si trasforma in chiome d'albero, e così via in un infinito gioco di metamorfosi creative. Per tracciare in questo cosmo cupo una Via Lattea coloratissima fatta di piccoli passi di danza che ci riportino alla luce".

Lo stop forzato degli ultimi anni ha imposto l’introduzione di un biglietto, seppur popolare, per il venerdì e il sabato (apertura delle porte alle ore 17), mentre la domenica l’ingresso sarà gratuito. Gli abbonamenti sono disponibili su Dice al seguente link: https://link.dice.fm/irf-22-early-bird. IndieRocket Festival è organizzato da Indierocket Aps con il patrocinio del Comune di Pescara e il contributo di Fondazione Pescarabruzzo, il supporto di Movimentazioni Aps, Arci ed una fitta rete di sponsor pubblici, privati e media partner.