IndieRocket Festival, ventesima edizione dal 23 al 25 giugno

IndieRocket Festival si prepara alla sua ventesima edizione. Appuntamento a Pescara dal 23 al 25 giugno nel parco dell'ex caserma Di Cocco. Vent’anni sono il tempo in cui gli eventi si fanno storia, le relazioni diventano di una vita, le amicizie sono ormai di sempre. Vent’anni sono il momento in cui gli storici iniziano a parlare e chi c’è sempre stato diventa testimone di un’avventura che fiorisce.



E l’avventura è qui: “Vent'anni sono un traguardo grande per un festival indipendente, questa è forse la cosa più importante della nostra vita, probabilmente quella che abbiamo fatto meglio”, sottolineano gli organizzatori. Anche in questa XX edizione IndieRocket Festival continua a confermarsi fra i maggiori appuntamenti a livello nazionale dedicati alla musica indipendente, con un'interessante programmazione che indaga le nuove tendenze musicali, artistiche e performative di tutto il mondo, dalle molteplici filiazioni del rock fino alle sperimentazioni delle neo-avanguardie elettroniche, del jazz e della world music, attraverso originali percorsi di contaminazione, attento alle tematiche di genere e post-coloniali.

I primi nomi nella line up che celebra il ventennale del festival sono: Ariwo (Cuba, Iran, Uk), Daikaiju (Usa), Dsastro (It) dj set, Henge (Uk), Gazebo Penguins (It), Nyege Nyege pres: HHY & The Kampala Unit (Uganda), Rhabdomantic Orchestra (It), Polimnia b2b Migra (It) dj set e Warmduscher.