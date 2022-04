Dopo due anni di stop torna l'IndieRocket Festival

Dopo due anni di stop dovuto all'emergenza Covid torna a Pescara l'IndieRocket Festival, l’evento dedicato alla musica indipendente internazionale che per l'edizione 2022 (la diciannovesima) si terrà da venerdì 24 a domenica 26 giugno. Ci saranno due palchi con artisti provenienti da tutto il mondo. Si dovrà pagare un biglietto per il venerdì e il sabato, con apertura dei cancelli alle ore 17, mentre la domenica l’ingresso sarà gratuito. Gli abbonamenti sono disponibili su Dice a 20 € + dp fino al 1° maggio, poi il prezzo diventerà di 25 € + dp. Tra i primi nomi annunciati figurano Ghetto Kumbé, Fulu Miziki, Elektro Guzzi, Crimi, Crocodiles, Eva Geist e Bait & Borghi.

"Dalle difficoltà - si legge in un comunicato degli organizzatori - vogliamo riemergere sulle note di un gioco dettato dalle stelle ed è per questo che l’ambientazione grafica dell’Irf 2022 richiama l'avatar zuccheroso di un planetario immaginario. Un universo virtuale che sembra creato in computer grafica, ma in realtà nasce da elementi tutti materici: biglie di vetro a simulare pianeti, zucchero filato che si trasforma in chiome d'albero, e così via in un infinito gioco di metamorfosi creative. Per tracciare in questo cosmo cupo una Via Lattea coloratissima fatta di piccoli passi di danza che ci riportino alla luce".

IndieRocket Festival è organizzato da Indierocket Aps con il patrocinio del Comune di Pescara e il contributo di Fondazione PescarAbruzzo, nonché il supporto di Movimentazioni Aps, Arci ed una fitta rete di sponsor pubblici, privati e media partner. La rassegna sarà dunque una tre giorni “fluida”, dove accanto alla musica dal vivo troveranno spazio anche workshop, presentazioni, performance e mostre, il tutto all’interno dell’oasi verde del Parco di Cocco, dove le nuove sonorità dal mondo si incontrano tra loro e incontrano il rispetto per l’ambiente e la socialità.