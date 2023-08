Inaugurato al conservatorio il festival Days of Percussion [FOTO]

Con la presentazione al pubblico degli artisti internazionali, protagonisti di concerti, master classes e giurati, e dei concorrenti, studenti di prestigiosi Conservatori e università, provenienti da tutto il mondo, si è aperta martedì 29 agosto al conservatorio la ventesima edizione del festival internazionale 'Days of Percussion' con il concorso Italy Percussion Competition. La kermesse dedicata al mondo delle percussioni, organizzata dall’associazione culturale Italy Pas, con la direzione artistica dei maestri Antonio e Claudio Santangelo, animerà il “Luisa D’Annunzio” fino a domenica 3 settembre.

La nuova edizione del festival, tornato in presenza dopo lo stop imposto dalla pandemia di Covid-19, ha visto arrivare a Pescara importanti nomi dell’universo percussionistico mondiale: N. Jovan ?ivkovi?, Pei-Ching Wu, Tatiana Koleva, Nick Woud, Shiniti Ueno, Claudio Romano, Luigi Morleo, Paolo Cimmino e Tomasz Herisz (vincitore del contest “Io partecipo da casa”, organizzato durante la pandemia). Dopo la consegna dei riconoscimenti agli artisti, l’Opening Festival è proseguito con la proiezione di due clip in ricordo di due amici sempre presenti alla kermesse: Henny van den Abbeelen e Cristoforo Pasquale.

La seconda parte della serata ha visto protagonista la marimbista Pei-Ching WU (Taiwan), accompagnata da 4 giovanissimi talenti delle percussioni, che si è esibita nei brani “Ma Olah” (Chiung-Ying Chang), “Seek” (Hwan-Wei Lu) e “Notre Dame de Paris” (Chin Cheng Lin); il concerto è stato chiuso da una standing ovation del pubblico. «Vedere realizzato un progetto al quale ho dedicato mesi di lavoro è emozionante e gratificante. Gli artisti e i concorrenti hanno apprezzato il nostro impegno per valorizzare la loro arte e il loro studio», commenta il maestro Antonio Santangelo.

La kermesse è una full immersion nel mondo delle percussioni che racchiude quattro aspetti fondamentali: didattico con il concorso di Composizione ed Esecuzione; culturale con le master classes; artistico con i concerti tenuti da musicisti di fama internazionale; turistico con la presenza di studenti, genitori, docenti e appassionati, provenienti da tutto il mondo. Gli studenti si stanno sfidando a colpi di bacchette nelle categorie “marimba” e “timpani”.

'Days of Percussion' è patrocinato dal ministero del turismo e ha l’Alto Patrocinio di Regione Abruzzo, Provincia e Comune di Pescara. La manifestazione ha ricevuto, nelle scorse edizioni, medaglie da Presidenze della Repubblica, Senato e Camera.? I concerti si tengono ogni sera nell’auditorium del conservatorio, a partire dalle 19.15. I biglietti sono acquistabili nella segreteria dell’Italy Pas in via Bovio 298 dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 (costo dei ticket d’ingresso fino ad esaurimento posti: 10 €, ridotto studenti: 5 €).