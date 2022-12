"Ich Liebe Dich", a Millennials il viaggio musicale nel Lied d'amore di Serena Marrancone e Giuseppe Fabrizio

Domenica 4 dicembre la rassegna Millennials prosegue con "Ich Liebe Dich: viaggio nel Lied d'Amore", concerto del duo formato dal soprano Serena Marrancone e del pianista Giuseppe Fabrizio. In programma, musiche di Ludwig van Beethoven, Robert Schumann, Franz Schubert, Richard Wagner e Hugo Wolf. Millennials è la rassegna dedicata a giovani interpreti dal percorso già avviato nella scena musicale e organizzata all'Auditorium Cerulli dalla Società del Teatro e della Musica "Luigi Barbara" in collaborazione con l'associazione "La favola bella".

Il soprano Serena Marrancone ha frequentato il corso preaccademico nel conservatorio "Braga" di Teramo sotto la guida del Maestro Edvige Giusto e del Maestro Gianluca Pasolini. Nel 2019 ha conseguito la laurea triennale al conservatorio "Luisa D'Annunzio" di Pescara con lode sotto la guida del maestro Paolo Speca e del maestro Marco Moresco. Nell'ottobre 2021 ha conseguito la laurea magistrale in Canto con lode presso il medesimo conservatorio. Attualmente frequenta il secondo anno del corso di laurea magistrale in musica vocale da Camera al conservatorio "Luisa D'Annunzio" di Pescara.

Giuseppe Fabrizio nasce a Manfredonia nel 1991 e comincia gli studi musicali a 7 anni. Consegue con il massimo dei voti e la lode le lauree di Pianoforte, Musica da Camera e Direzione d'Orchestra. Compie i suoi studi nei conservatori di Teramo, Pescara e nella Universität fur Musik und darstellende Kunst di Vienna. Si perfeziona, conseguendo il diploma di direzione d'orchestra, nell'Accademia Internazionale di Imola "Incontri con il Maestro" e in Masterclass internazionali. Nell'agosto 2021 è stato scelto come direttore d'orchestra/pianista per la prima edizione del "Pescara Liberty Festival". In qualità di docente, dal 2018 insegna pianoforte all'Accademia Musicale Pescarese.