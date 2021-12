"I Malati Immaginari" live al Ruff - Booze'n'Vinyl per Santo Stefano

Il duo de "I Malati Immaginari" sarà in concerto nella sera di Santo Stefano (domenica 26 dicembre) al Ruff - Booze'n'Vinyl di Pescara. Dark wave e pop d'autore sono le due anime dei Malati Immaginari che si muovono sempre in bilico tra chitarre acustiche e synth, su ritmiche cupe e ossessive, per un mix sonoro ipnotico e malato.

Il duo è nato "dall'incontro di due anime impaurite". I Malati Immaginari sono di Vasto, suonano per esigenza fisica e spirituale, e la loro musica è la loro terapia. Nati nel 2019, il 7 maggio scorso è uscito il primo singolo "Non Passa +". Dopo un fitto calendario estivo con 25 date in giro per l'Abruzzo, a ottobre hanno dato alle stampe il secondo brano "Bambola Parlante".

Sono attualmente impegnati in un mini tour nazionale, tra Bologna, Verona, Brescia, San Marino, Fermo, San Benedetto del Tronto, Salerno, Roma e Teramo. Hanno aperto i live di Pierpaolo Capovilla, Omar Pedrini, Lorenzo Kruger, Dandy Bestia, Olly degli Shandon e Lassociazione. Finalisti al Tour Music Fest 2021, all'inizio del prossimo uscirà il primo album "Schiena contro schiena".