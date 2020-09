I Fanastici in concerto al Loft 128 di Spoltore

I Fanastici saranno in concerto venerdì 25 settembre al Loft 128 di Spoltore, con inizio alle ore 20.30, per una serata tutta da ballare. Il gruppo nasce dalla passione a 360° di alcuni amici per la musica.

La goliardia e la voglia di fare casino si sposano con le diverse conoscenze musicali che ogni elemento ha coltivato e fatto confluire nel gruppo. I Fanastici amano definire il proprio repertorio "dai Dire Straits a Raffaella Carrà e tutto quello che passa in mezzo", sia esso pop, disco dance, anni '70, '80 e '90, rock, rock n' roll e trash.