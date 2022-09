Hook in Mouth (Megadeth tribute) all’Hai Bin Rock Festival 2022

Penultimo appuntamento per l’Hai Bin Rock Festival 2022. All’Hai Bin sabato 3 settembre si esibiranno in concerto gli Hook in Mouth, Megadeth tribute band. L’ingresso è gratuito. Info Hai Bin Rock Festival 2022: 328/9328836.

Gli Hook in Mouth (Megadeth Tribute Band) nascono nel 2019 per una serata speciale all'insegna del Thrash Metal. Dopo aver acquisito consensi ben oltre le aspettative decidono di non limitarsi a quel concerto, ma di proseguire con il loro tributo ad una delle band più iconiche della scena Thrash. Il tutto è oggi accompagnato da una ricerca puntigliosa sullo stile, sui costumi e sulla ricerca, nota per nota, di tutti i segreti della band capitanata da Dave Mustaine.

Il gruppo, attivo nella zona di Pescara e dintorni, è composto da Raffaele Castellucci (voce solista e chitarra), Marco Di Matteo (chitarra e background vocals), Cristian Sacchetti (basso e background vocals) e Michele Melchiorre (batteria). Il repertorio proposto è incentrato prevalentemente sulla produzione 1982-1997 dei Megadeth, in cui troviamo quella particolare ricercatezza compositiva e tecnico-esecutiva che caratterizzano in modo inconfondibile la musica della band statunitense.

Ogni live set degli Hook in Mouth promette spettacolo, per la gioia di tutti gli amanti del Metal d'autore. Così Christian Di Cintio, gestore della birreria Hai Bin, presenta la serata: “Gli Hook in Mouth si sono formati tre anni fa proprio grazie al festival che si svolge ad Hai Bin per dare giusto onore a quello che molti reputano un genio della sei corde, Dave Mustaine, leader dei Megadeth. Riff pirotecnici e ritmiche mozzafiato per circa due ore di musica ad alto tasso di adrenalina il tutto condito con una selezione di birre e arrosticini che pareggiano il livello altissimo della musica proposta”.