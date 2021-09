HitPop duo al Civico 96 con il meglio della musica italiana e straniera

Venerdì 17 settembre, dalle ore 20 in poi, appuntamento con HitPop duo al Civico 96 di Pescara. La formazione è composta da Giovanni Oddo (voce e chitarra) e Fabrizio Lauriente (voce e tastiere).

In scaletta tanta buona musica italiana e straniera. Una serata assolutamente da non perdere per divertirsi in compagnia.

