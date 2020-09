Hells Bells (tribute Ac/Dc) in concerto al Loft 128 di Spoltore

Una serata carica di adrenalina sulle note degli Ac/Dc suonati dagli Hells Bells, tribute band abruzzese guidata dal vocalist Simone Flammini, che riproduce alla perfezione le atmosfere e le sonorità della celebre band di Angus Young.

Uno spettacolo assolutamente da non perdere. In scaletta tutti i brani più conosciuti degli Ac/Dc, compresi quelli dell'ultimo album. Una curiosità: la line up classica degli Hells Bells ha debuttato il 22 maggio 2005 sul palco di un motoraduno. Il gruppo, dunque, ha da poco compiuto 15 anni di vita.