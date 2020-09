Karaoke con Giulia D'Orazio al Buffalo Bill

Venerdì 2 ottobre al Buffalo Bill torna Giulia D'Orazio, singer live & karaoke, che vi farà divertire con una scaletta di grandi successi. Prenotazioni e info allo 08563355.

Posti limitati in ottemperanza alle normative anti Covid-19. I microfoni saranno sanificati dopo ogni esibizione dei clienti e dotati di copri capsula in tessuto non tessuto e spugna copricapsula usa e getta.