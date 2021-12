Giovanni Allevi in concerto a Pescara

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Il pianista marchigiano Giovanni Allevi sarà in concerto al teatro Massimo di Pescara il prossimo 23 aprile per presentare il nuovo album "Estasi". Organizzazione a cura di Ventidieci e Alhena Entertainment. Prevendite on line sui circuiti Ticketone e Ciaotickets.

Dopo cinque dischi (“13 dita” uscito nel 1997, “Composizioni” uscito nel 2003, “No Concept” uscito nel 2005, “Joy” uscito nel 2006 e il disco dal vivo “Allevilive” pubblicato nel 2007) e un dvd (“Joy Tour 2007”), che hanno raccolto uno straordinario successo di pubblico, e dopo il libro “La musica in testa”, edito da Rizzoli (6 edizioni e oltre 50.000 copie vendute), nel 2008 con “Evolution” Giovanni Allevi ha dato spazio al suo inesauribile estro compositivo realizzando il suo sogno di registrare un album con l’orchestra sinfonica. Il cd in sole due settimane vantava già oltre 50.000 copie vendute.