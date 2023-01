Giornata della memoria, Patricelli al conservatorio per l'omaggio a Witold Pilecki "Il volontario ad Auschwitz"

Si chiama “Il volontario ad Auschwitz - omaggio a Witold Pilecki” l'evento che si terrà al conservatorio giovedì 26 gennaio, in occasione della giornata della memoria, con l'esecuzione in prima assoluta della "Petite Suite Pilecki", quadri sinfonici di Marco Patricelli: "Elegy", "Scherzo-Waltz", "The Touch of Evil", "Fides (Faith)" e "Spes (Hope)". Tutto parte dal libro dello storico Marco Patricelli "Il volontario", dedicato a Witold Pilecki che stavolta verrà celebrato nell’80° della fuga dal lager (24 marzo 1943) e nel 75° dell’uccisione (25 maggio 1948).

In scena l'orchestra sinfonica del conservatorio diretta da Adriano Melchiorre. Violini: Renato Marchese, Paola Ferella, Stella Di Domenicantonio, Sara Razzani, Filippo Sciarra, Stefana Nastasa. Viole: Paola Emanuele, Chiara Luciani, Giulio Saccomandi. Violoncelli: Daniele Benedetti, Luigi Di Cristofaro, Mehdi Chbary. Contrabbasso: Alessio Rinaldi. Arpa: Silvia De Luca, Flauto: Carla Piras. Oboe: Alessia Orlando. Clarinetto: Luca Piccoli. Fagotto: Samuele Di Francesco. Tromba: Angelo Spagnoli. Tromboni: Guglielmo Palazzese, Antonio Gizzi. Corno: Carlo Torlontano, Francesco Ferrante. Percussioni: Lorenzo Ramundi, Giovanni Salerni, Alessia D’Alanno, Giovanni Di Pietrantonio.

"Scoprii per caso l’affascinante e drammatica storia del capitano Witold Pilecki a Varsavia, nel 2009, dove mi trovavo per un incontro con il regista Andrzej Wajda che aveva da poco realizzato lo straordinario e ancora troppo poco conosciuto film “Katyn” - racconta Patricelli - Con l’anima dello storico decisi in una notte, proprio nella capitale polacca, che avrei ricostruito e raccontato la sua vicenda straordinaria con un volume poi pubblicato da Laterza nel 2010 e tradotto in diverse lingue, definito «un saggio travestito da romanzo» perché tutto quello che sembrava finzione era invece realtà. Pilecki era pressoché sconosciuto in Europa, nonostante fosse una figura emblematica e assai probabilmente unica nella lotta ai grandi totalitarismi del Novecento, il nazismo e il comunismo, pagando con sofferenze indicibili nel lager di Auschwitz e infine con la vita il suo anelito alla libertà".

A un certo punto Patricelli ha avuto un'intuizione: "Con l’anima del compositore ho deciso in seguito, con la formula del poema sinfonico, di raccontare anche in partitura la straordinaria esperienza del «più coraggioso tra i coraggiosi». La “Pilecki’s Suite” in sette quadri per grande orchestra sinfonica è diventata la “Petite Suite Pilecki” in cinque, modellata attorno all’organico dell’Orchestra del Conservatorio “Luisa d’Annunzio”, dove mi sono formato nelle classi di pianoforte e di composizione, grazie alla sensibilità del direttore Alfonso Patriarca, mio compagno di studi, e del presidente Maurizio Di Nicola. Fedele al principio stravinskijano che la musica esprime solo se stessa, i brani che la compongono non sono quindi descrittivi di pagine della vita di Pilecki, ma piuttosto suggestioni derivate dalle sue esperienze, dal suo carattere e dalla sua personalità".