“Giochi d’acqua in musica”, anteprima del Pescara Liberty Festival

La prima edizione del Pescara Liberty Festival, di cui Sergio Rendine è direttore artistico, sarà inaugurata domenica 22 agosto con una simbolica anteprima dal titolo “Giochi d’acqua in musica”, ossia fontane luminose dedicate ai vigili del fuoco, alla protezione civile e a quanti si sono spesi per contenere l’incendio in pineta, riconosciuta riserva naturale, e salvare la città dalle fiamme. Musiche di Satie, Debussy, Stravinskij, Puccini, Rendine. Appuntamento all’Aurum, ad ingresso libero (previo rispetto delle attuali normative anti Covid-19).

Così il capogruppo di Fratelli d'Italia, Guerino Testa: "Con l'anteprima in programma sabato 22 agosto prenderà in via la manifestazione Pescara Liberty Festival, un appuntamento molto importante che arriva in un momento molto particolare per la nostra città. Innanzitutto ci sarà un meritato omaggio agli uomini e le donne di vigili del fuoco e protezione civile che si sono impegnati nel contenere l’incendio della pineta dannunziana, salvando così anche vite umane. Il Festival rappresenta un'occasione di ripartenza per la nostra città che sarà allietata da una settimana di concerti che si terranno all'Aurum fino al 28 agosto con la presenza di star come Katia Ricciarelli e Daniela Mazzucato. L'evento, che doveva svolgersi l'anno scorso, rimandato a causa della pandemia, si terrà anche grazie all'importante sostegno della Regione Abruzzo che, credendo nello spessore dell'iniziativa, ha stanziato un contributo di 50mila euro, fortemente voluto dal gruppo di Fratelli d'Italia che ha così mantenuto l'impegno preso nei confronti dell'amministrazione comunale di Pescara".

