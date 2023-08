Giò Di Tonno, Vittorio Matteucci e Graziano Galatone da Notre Dame de Paris al Pala Dean Martin

Nuovo look per il Pala Dean Martin di Montesilvano che, dopo un attento restyling partito lo scorso maggio, è pronto a tornare in auge e ospitare fiere, congressi, eventi sportivi, concerti e appuntamenti culturali nella sua veste migliore. In occasione del suo evento inaugurale, il prossimo 27 agosto, il sindaco De Martinis ha voluto un artista di casa, Giò Di Tonno, che si esibirà in concerto con Vittorio Matteucci e Graziano Galatone. Tutti e tre insieme regaleranno agli spettatori un mix di brani tratti dal musical “Notre Dame de Paris” oltre ad una serie di indimenticabili successi della musica italiana”. Ingresso libero.

Il programma prevede alle ore 20.30 il taglio del nastro con le autorità e alle ore 21.30 il concerto dei protagonisti di Notre Dame de Paris Giò Di Tonno, Vittorio Matteucci e Graziano Galatone. Per l’occasione, direttamente dal cast dello stesso musical, ospite della serata sarà anche il cantante Leonardo Di Minno, che ha fatto i suoi esordi ad “Amici”, il programma di Maria De Filippi.