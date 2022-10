Il tour "Io torno" di Gigi Finizio fa tappa a Pescara

Sabato 15 ottobre al teatro Massimo di Pescara si terrà l'unica data in Abruzzo del tour di Gigi Finizio "Io torno". Per informazioni: 329/8372116. Sarà l'occasione per riascoltare tutti i suoi più grandi successi, anche quelli appartenenti al passato e agli albori della sua carriera.

L'ultimo album “Io torno (parte 2)”, prodotto da Filippo Macchi per S.I. Group e Calma Music con la produzione artistica di Diego Calvetti, è la continuazione del disco uscito a dicembre 2018, “Io Torno”: “Reputo la seconda parte ancora più matura e più ricca della precedente - spiega Gigi - sia in virtù del tempo che ci siamo presi con la produzione per arrivare al completamento dell’intero disco, sia perché abbiamo aggiunto tre brani in più rispetto alla parte 1”.

L'album è stato anticipato dal brano “Io non mi arrendo”, una canzone “a cui tengo moltissimo - racconta Finizio - perché rappresenta un messaggio fondamentale per la vita di ognuno di noi e non a caso è stato scelto come singolo che anticipa ‘Io Torno (parte2)’. Innanzitutto, invito tutti coloro che si amano a non arrendersi mai davanti alle difficoltà che la vita inevitabilmente ci fa incontrare. In più questo brano trasmette il mio stato d’animo attuale: fiero, guerriero e con la voglia, ancora oggi dopo 40 anni di carriera, di voler non arrendermi mai e varcare ancora la soglia dei cuori del pubblico che mi ascolta e che non smetterò mai di ringraziare”.