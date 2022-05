Le canzoni di Gennaro Varone allo Spazio Bianco

Allo Spazio Bianco di Pescara musica dal vivo con l'emozione delle canzoni etiche di Gennaro Varone per un attesissimo concerto. Una serata speciale, che ha il sapore di un regalo: sotto il portico, seduti intorno a lui, in una tiepida serata di giugno, vi farete trasportare dalle note della chitarra e dalla sua voce. Appuntamento sabato 4 giugno alle ore 18.30. L'ingresso al pubblico è libero. “La musica è il modo di sentirsi insieme, perché siamo tutti nello stesso tempo, con gli stessi sentimenti ed emozioni e con l'occasione unica di incontrarsi”, dichiara l'artista.

Cantautore e pubblico ministero alla procura della Repubblica di Roma, Varone è autore di canzoni originali, di respiro “cantautorale”. I suoi lavori discografici si caratterizzano per i testi poetici e linee melodiche intense: l’arte per lui deve esprimere non soltanto leggerezza, ma anche i valori della solidarietà e dell’umanesimo cosicché emozioni “vere” arrivino lì dove devono, al cuore di chi ascolta. Della sua produzione ricordiamo “Sognare le cose impossibili” (2012), “Dentro i giorni” (2013), “La notte e la sposa” (2014) e “Dentro ar core” (2018). Gennaro Varone è reduce dal successo riscosso con il concerto benefico “Le nostre parole” tenutosi lo scorso 3 dicembre al teatro Circus di Pescara.