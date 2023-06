Gabriele Mirabassi in concerto al Pescara Jazz Festival

L’11 luglio, per il Pescara Jazz Festival 2023, all'arena del porto turistico sarà la volta di Gabriele Mirabassi, clarinettista umbro, che si esibirà con Cristina Renzetti e Roberto Taufic, in un concerto dedicato alle canzoni dei grandi compositori italo-brasiliani storici contemporanei con traduzioni dall’italiano al brasile e viceversa. Mirabassi è un musicista che ama muoversi con disinvoltura lungo quei confini che, ben lungi dal dividere, costituiscono in realtà il punto di incontro delle musiche popolari con quelle colte ed erudite.

Anni fa si esibiva con il compianto cantautore Gianmaria Testa in una formazione necessariamente intima ma molto intensa e forte, soprattutto nei contenuti che voleva comunicare perché in ogni occasione si infilavano, tra le note e tra le parole delle canzoni, i testi di alcuni grandi poeti: Erri De Luca (con il quale Testa e Mirabassi avevano condiviso l’esperienza dello spettacolo “Chisciotte e gli invincibili”), la poetessa polacca Wislawa Szymborska e altri. Un concerto che era un dialogo fitto tra due voci, quella di Gianmaria e quella del clarino di Gabriele.

A seguire, spazio a Cinzia Tedesco in "Donne tra Opera e Jazz", con l’ltalian Contemporary Orchestra diretta dal maestro Antonella De Angelis.