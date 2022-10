Il violoncellista Gabriele Melone e la pianista Sonia Adinolfi all'Auditorium Cerulli 

Domenica 23 ottobre il duo formato dal violoncellista Gabriele Melone e della pianista Sonia Adinolfi sarà protagonista del secondo appuntamento con la rassegna Millennials, dedicata a giovani interpreti dal percorso già avviato nella scena musicale e organizzata all'Auditorium Cerulli dalla Società del Teatro e della Musica "Luigi Barbara" in collaborazione con l'associazione "La Favola Bella". I due musicisti interpreteranno musiche di Johannes Brahms, Dmitrij Shostakovich e Petr Tchaikovsky. La rassegna si svolge ogni domenica pomeriggio fino all'11 dicembre.

Come scrive Massimo Magri, curatore della rassegna, «Millennials è lo spazio riservato a giovani talenti – molti dei quali già premiati in concorsi nazionali e internazionali – che avremo il piacere di ascoltare nel nuovo contesto dell’Auditorium Cerulli - Casa delle Arti». Nel percorso tracciato dai nove concerti si alternano musicisti che hanno già avuto modo di vincere premi internazionali di assoluto valore e si sono esibiti all'interno di contesti importanti in Italia e all'estero

«Con questa iniziativa che ha preso il via con lusinghieri risultati già nella primavera di quest’anno - conclude Magri - la Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” intende valorizzare le giovani eccellenze dei Conservatori e delle Accademie italiane e offrire loro una ribalta che li proietti su palcoscenici sempre più prestigiosi».