Il giovane pianista Gabriele Duranti al museo d'arte contemporanea Vittoria Colonna

Sabato 27 agosto, alle ore 19, si continuerà a colmare di musica le sale del museo d'arte contemporanea Vittoria Colonna di Pescara con l'esibizione del giovane pianista Gabriele Duranti, in un programma musicale che unirà Beethoven, Debussy, Ligeti e Prokofiev. Gabriele Duranti, nato nel 2000, vive in provincia di Cremona, dove ha iniziato gli studi musicali a partire dal 2006.

Nel 2020 ha conseguito la laurea in Pianoforte con la votazione di 110/110 con lode e menzione d’onore al conservatorio di musica “Giuseppe Verdi” di Milano, dove attualmente studia con Marco Rapattoni. Si esibisce regolarmente in recital solistici e in formazioni di musica da camera con un repertorio che spazia dalla musica barocca a quella contemporanea.