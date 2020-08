Frankie and Canthina Band accendono il white party in spiaggia di Nettuno

Frankie & Canthina Band in concerto il 13 agosto al Nettuno Beach Club di Stefano Cardelli per un grande white party in spiaggia. Un grande live soul e funky che costituisce un gradito ritorno, perché il gruppo è già stato a Pescara altre volte e ha sempre avuto un grande successo.

L’evento richiamerà un target specifico, in quanto verrà coperta una fascia di pubblico che gradisce la musica anni '80 e '90. Sarà dunque impossibile restare fermi. Cena spettacolo dalle 21 alle 2 (menù pesce). Per info e prenotazioni: 392.3466783. Obbligatorio l'uso della mascherina.