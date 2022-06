Franco126 in concerto a Pescara nell'estate 2022

Prezzo non disponibile

Farà tappa anche a Pescara il tour estivo di Franco126, prodotto e distribuito da Vivo Concerti: appuntamento domenica 28 agosto al teatro D’Annunzio, a partire dalle ore 21,30. Lo scorso gennaio è uscito per Bomba Dischi e Island Records “Uscire di Scena”, Ep in 4 tracce. Una nuova serie di canzoni che chiude idealmente la “sequenza cinematografica” di immagini in musica iniziata lo scorso anno con l’album “Multisala”.

Oltre al brano “Fuoriprogramma”, uscito a dicembre 2021, “Uscire di Scena” contiene i tre brani inediti “Scandalo”, “Solo al Mondo” e la title track “Uscire di Scena”. L’Ep è disponibile anche in un esclusivo vinile 12’’ blu a tiratura limitata. “Uscire di Scena” è l’occasione per Franco126 di festeggiare i traguardi raggiunti con il suo secondo album da solista e chiudere un cerchio prima dei concerti iniziati già la scorsa primavera e che ora proseguiranno durante l'estate.