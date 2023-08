Francesco Renga e Nek in concerto al teatro d'Annunzio

Francesco Renga e Nek saranno in concerto il 10 settembre dalle ore 21 al teatro Gabriele D’Annunzio di Pescara come evento conclusivo del Festival Dannunziano 2023. I biglietti per quella che sarà l'unica data abruzzese del loro tour sono disponibili in prevendita a partire dalle ore 18 di venerdì 11 agosto su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali. Per informazioni sul live: www.friendsandpartners.it.

Intanto l'8 settembre uscirà l'album di inediti “RengaNek” (Epic / Sony Music): un progetto nato dalla grande amicizia che lega i due artisti e dalla volontà di condividere, oltre alle emozioni sul palco, anche un intero progetto musicale inedito. Nell’album saranno contenuti undici nuovi brani, tutti eseguiti da entrambi gli artisti, mostrando così la grande sinergia che unisce le voci di Renga e Nek, capaci di creare, insieme, un connubio unico, con sfumature sonore diverse e complementari da quelle finora affrontate nelle loro carriere soliste.